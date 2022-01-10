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Песков поведал о здоровье президента

Сегодня в 14:46 Внутренняя политика 0 84 Карина Мелова
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На пресс-конференции 21 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился сведениями о состоянии здоровья Владимира Путина: «Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении».

По словам пресс-секретаря президента, чувствуя себя хорошо, Путин продолжает активно выполнять свои служебные обязанности даже во время стремительного распространения в РФ «омикрон-штамма». Так, г-н Песков сообщил: «Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности – и тестирование, и другие методы. Много встреч президент проводит – рабочие встречи, которые носят непубличный характер, их много в течение дня – он проводит на расстоянии несколько метров от собеседника, но, тем не менее, проходит очное общение».

Как подчеркивает представитель Кремля, в условиях обострения эпидемиологической ситуации глава государства старается свести к минимуму публичные мероприятия, в связи с чем существует вероятность отсрочивания оглашения послания президента Федеральному собранию на пару недель.

В октябре Владимир Путин уведомил, что он мог инфицироваться коронавирусом, однако от этого его защитила прививка. Президент РФ привился первым компонентом препарата «Спутник V» 23 марта 2021 г., вторым – 14 апреля прошлого года. Ревакцинирован он был 21 ноября вакциной «Спутник Лайт».
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