Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация?

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали доклад о будущем роботов и автоматизации на рынке труда. Исследование экспертов охватывает 28 стран ОЭСР, а также Сингапур и Кипр. Результаты свидетельствуют о существующих рисках для женщин остаться без работы в ближайшие двадцать лет из-за роботизации.



Так, в МВФ выяснили, что роботы будут задействованы в тех сферах деятельности, которые не требуют углубленных коммуникативных и аналитических навыков либо тяжелого физического труда, а, наоборот, прочно войдут в те сферы, которые требуют выполнения рутинных задач. Индекс «рутинности» у представительниц прекрасного пола на 13% выше, нежели у мужчин. Более того, вероятность замены роботами среди женщин составляет 40%, тогда как у мужчин – 38%, передают данные доклада «Ведомости».



Результаты исследования показали, что наивысший риск роботизации на рабочем месте - в Сингапуре, Японии, Эстонии и Словакии; высокий риск – в странах Юго-Восточной Европы, а низкий – в Центральной Европе и Скандинавии.



В свою очередь, эксперты ЕБРР оценили риск автоматизации рабочих мест в России в 49%, в странах ОЭСР – в 48%, а в Словакии – в 70%.



Эксперты Сейчас.ру дали свою оценку возможным рискам роботизации на рынке труда в России в ближайшие десятилетия.