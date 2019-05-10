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Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация?

14 мая в 14:14 Рынок труда 1 1304 Иван Тихонов
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Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали доклад о будущем роботов и автоматизации на рынке труда. Исследование экспертов охватывает 28 стран ОЭСР, а также Сингапур и Кипр. Результаты свидетельствуют о существующих рисках для женщин остаться без работы в ближайшие двадцать лет из-за роботизации.

Так, в МВФ выяснили, что роботы будут задействованы в тех сферах деятельности, которые не требуют углубленных коммуникативных и аналитических навыков либо тяжелого физического труда, а, наоборот, прочно войдут в те сферы, которые требуют выполнения рутинных задач. Индекс «рутинности» у представительниц прекрасного пола на 13% выше, нежели у мужчин. Более того, вероятность замены роботами среди женщин составляет 40%, тогда как у мужчин – 38%, передают данные доклада «Ведомости».

Результаты исследования показали, что наивысший риск роботизации на рабочем месте - в Сингапуре, Японии, Эстонии и Словакии; высокий риск – в странах Юго-Восточной Европы, а низкий – в Центральной Европе и Скандинавии.

В свою очередь, эксперты ЕБРР оценили риск автоматизации рабочих мест в России в 49%, в странах ОЭСР – в 48%, а в Словакии – в 70%.

Эксперты Сейчас.ру дали свою оценку возможным рискам роботизации на рынке труда в России в ближайшие десятилетия.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Хачатурян Михаил (Доцент кафедры Организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова)

По Вашему мнению, существуют ли риски для российских женщин остаться без работы из-за роботизации? Какие сферы деятельности находятся под риском исчезновения в РФ в ближайшее десятилетие?

Очевидно, что роботизация - это та данность, с которой придется иметь дело системам управления на всех уровнях, начиная от национального и заканчивая конкретным предприятием в ближайшие десятилетия. Однако, говоря о России, следует отметить, что роботизация, видимо, в ближайшее десятилетие не достигнет масштабов всей экономики. Очевидно, что производственные процессы будут постепенно роботизироваться, а, следовательно, рутинный физический труд в производстве будет вытесняться. При этом доля женщин, занятых рутинным физическим трудом, в России не очень велика, а, значит и потери не будут значительны. Такие профессии как маляр, крановщик, плиточник, столяр, плотник и т. д., в большей степени в нашей стране занимают мужчины. Эти профессии в большей степени будут страдать от роботизации, но из-за значительной стоимости внедрения роботов в производственные процессы вряд ли процесс замены человека в них на роботов будет происходить быстро. По крайней мере в ближайшее десятилетие. В российских условиях предприниматели ориентированы на сиюминутную выручку, а не на долгосрочные инвестиции, а внедрение роботов - это в краткосрочном периоде значительные издержки, снижающие уровень прибыли. С другой стороны, роботизация не должна порождать безработицу, а значит, уже государство должно разрабатывать решения по переподготовке и повышению квалификации высвобождаемых вследствие роботизации кадров и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Для этого необходимо стимулировать бизнес посредством льготных кредитов на развитие, государственных программ и государственных закупок. Только в этом случае можно избежать значительного, хоть и краткосрочного падения ВВП и покупательной способности населения.

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