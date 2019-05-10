Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста

Правительство планирует ввести целый ряд преференций для работодателей, на предприятиях которых работают люди предпенсионного возраста. Соответствующее поручение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». Оператором портала является информагентство ТАСС.



Голикова сказала: «Мы не сняли с повестки дня вопрос о возможности отработки такого ряда преференций. У нас есть экспертная группа, которая заседает при правительстве. Это тоже эксперты, это не чиновники, которые отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием на возможные изменения на рынке труда. У нас есть подписанное сейчас председателем правительства поручение ряду министерств дополнительно проработать вопрос о такого рода преференциях работодателям, в организациях которых работают граждане старшего возраста».



Вице-премьер заявила, что ситуация в России и Европе, где средний пенсионный возраст составляет 65-67 лет, кардинально отличается.



Она добавила: «Для них люди пенсионного возраста – это все-таки на 10-15 лет старше, чем мы имеем на сегодняшний момент. Мне кажется, что при том дефиците трудовых ресурсов, который у нас есть, не совсем рационально ставить вопрос, что сохранение людей, скажем, в возрасте 51 года для женщин или 56 лет для мужчин требует каких-то преференций. В отношении более старших возрастов – возможно».



Голикова подчеркнула громадный профессиональный опыт сотрудников предпенсионного возраста и их возможности наставлять и направлять более молодых сотрудников, поэтому столь важным является «этот в буквальном смысле «золотой ресурс» не растерять».