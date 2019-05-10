|
Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста
14 мая в 09:27 Рынок труда 1 1347 Васильева Елена
Правительство планирует ввести целый ряд преференций для работодателей, на предприятиях которых работают люди предпенсионного возраста. Соответствующее поручение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». Оператором портала является информагентство ТАСС.
Голикова сказала: «Мы не сняли с повестки дня вопрос о возможности отработки такого ряда преференций. У нас есть экспертная группа, которая заседает при правительстве. Это тоже эксперты, это не чиновники, которые отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием на возможные изменения на рынке труда. У нас есть подписанное сейчас председателем правительства поручение ряду министерств дополнительно проработать вопрос о такого рода преференциях работодателям, в организациях которых работают граждане старшего возраста».
Вице-премьер заявила, что ситуация в России и Европе, где средний пенсионный возраст составляет 65-67 лет, кардинально отличается.
Она добавила: «Для них люди пенсионного возраста – это все-таки на 10-15 лет старше, чем мы имеем на сегодняшний момент. Мне кажется, что при том дефиците трудовых ресурсов, который у нас есть, не совсем рационально ставить вопрос, что сохранение людей, скажем, в возрасте 51 года для женщин или 56 лет для мужчин требует каких-то преференций. В отношении более старших возрастов – возможно».
Голикова подчеркнула громадный профессиональный опыт сотрудников предпенсионного возраста и их возможности наставлять и направлять более молодых сотрудников, поэтому столь важным является «этот в буквальном смысле «золотой ресурс» не растерять».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться20 мая в 17:11 Экономика и бюджет
«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы20 мая в 16:33 Общество
Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень20 мая в 16:33 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты
В России есть веские причины сохранять «Золотой ресурс», квалифицированных работников пенсионного и предпенсионного возраста:
- неблагоприятные демографические изменения, стремительное старение населения и необходимость использования накопленного человеческого потенциала, труд опытных работников;
- низкий уровень социальной защищенности пенсионеров.
- продолжение работы пенсионерами позволяет им увеличивать размер получаемой трудовой пенсии; а государство получает страховые пенсионные взносы от работающих предпенсионных и пенсионных работников;
- негативная реакция населения на пенсионную реформу.
Работодатели платят штрафы в соответствии с законодательством, в случаях:
- нарушения трудовых прав этих категорий работников;
- за возрастную дискриминацию,
- нарущение порядка приема и принудительное увольнение пенсионеров,
-за непредоставление отпуска,
-за нарушение режима рабочего времени и отдыха пенсионеров,
- за не своевременное прохождение медицинских осмотров работниками.
С 2019 года социальная защищенность пенсионеров значительно повышается, а также московскими органами власти вводятся для работодателей следующие послабляющие условия при работе с пенсионерами и людьми в предпенсионном возрасте: организация переобучения и повышение квалификации предпенсионеров и пенсионеров
(совместно со Службой занятости региона) будет финансироваться из федерального бюджета, снижение ставки страховых пенсионных отчислений работодателями; проведение бесплатного медицинского освидетельствования и осмотров; получение адресную материальную помощь в случае тяжелой ситуации у данных категорий работников, бесплатные путевки в санатории, бесплатный проезд в транспорте и электричках, налоговые имущественные и земельные льготы.
По оценке Минтруда будет выделяться ежегодно на переобучение пенсионеров 5 млрд. руб. Планируется обучение каждый год - более 80 тысяч предпенсионеров новым квалификациям.