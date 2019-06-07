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Топилин: профессиональное переобучение уже проходят 12 тысяч россиян предпенсионного возраста
6 июня в 18:48 Рынок труда 0 152 Васильева Елена
Около 12 тысяч граждан предпенсионного возраста уже начали профессиональное переобучение в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью информагентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он сказал: «На самом деле, программы постепенно пошли. Порядка 12 тысяч предпенсионеров уже учатся. Мы, когда собирались организовывать мероприятие в Ростове, там уже коллеги были готовы показать, как этот процесс идет. Плановые показатели перевыполняют Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Пензенская область».
Министр также отметил активную работу в Татарстане, Башкирии, Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях. Он добавил: «Москва постепенно набирает обороты - причем делает это за счет собственных средств, без субсидий».
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