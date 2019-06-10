Голикова: соцфонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей по причине теневой занятости

Социальные фонды ежегодно недополучают около 2,3 трлн рублей по причине теневой занятости россиян. Об этом в опубликованном сегодня интервью газете «Известия» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.



Она сказала: «Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей – это 14,5% ВВП Часть из них – это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей».



Голикова также отметила, что в зоне теневой занятости, по различным оценкам, работает около 15 млн граждан.



Вице-премьер сообщила «Известиям», что для снижения уровня неформальной занятости ведется регистрация самозанятых граждан, работа, однако, продвигается медленно. Она сказала: «По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек. Это достаточно серьезная цифра – 7,6 млрд рублей оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу».



По февральским сообщениям Роструда, за последние четыре года из «тени» выведено около 8 млн сотрудников, в прошлом году выявлено порядка 1,4 млн неформально занятых граждан.