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В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии
17 июня в 14:55 Рынок труда 0 884 Иван Тихонов
Результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, обнародованные Минтрудом, показали, что каждый пятый гражданин России, достигший пенсионного возраста, продолжает работать. Так, на 1 января текущего года в РФ насчитывалось 43 871 625 пенсионеров, а 9 669 711 из них работают.
В министерстве указывают на то, что в Санкт-Петербурге, Владимирской, Сахалинской и Московской областях показатель работающих пенсионеров самый высокий по стране.
В докладе Минтруда уточняется: «После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер. В целом по РФ доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2%».
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