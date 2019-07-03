|
Большинство россиян собираются работать на пенсии
2 июля в 11:09 Рынок труда 0 653 Васильева Елена
Большинство (56,3%) россиян продолжат работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на результаты опроса Роструда.
Результаты исследования свидетельствуют, что из всех опрошенных только 27,1% не хотели бы работать на пенсии. Около трети опрошенных граждан (30,1%) хотят продолжить работу по специальности, еще 27,6% респондентов предпочли бы освоить новую профессию для удаленной работы, 25% участников опроса будут пытаться найти работу с неполной занятостью.
По мнению 77,6% участников исследования, возможность продолжать работу после выхода на пенсию зависит от готовности работодателей трудоустраивать пенсионеров, желание работать решающим фактором считают 11,8%, еще 10,5% уверены в определяющей роли профессиональных навыков.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Министр нефти Ирана: ОПЕК ожидает крах2 июля в 17:08 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Захарова: Украине было предложено вернуть не только моряков, но и корабли Биткоин поднялся выше $13 000, а затем резко потерял в стоимости около 13% всего за несколько минут. Что же случилось? Большинство россиян собираются работать на пенсии Песков: ущемление в правах делегации РФ делает невозможной ее работу в ПАСЕ Банк России предлагает ввести коэффициент УТС в ОСАГО
Архив статей