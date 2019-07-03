Большинство россиян собираются работать на пенсии

Большинство (56,3%) россиян продолжат работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на результаты опроса Роструда.



Результаты исследования свидетельствуют, что из всех опрошенных только 27,1% не хотели бы работать на пенсии. Около трети опрошенных граждан (30,1%) хотят продолжить работу по специальности, еще 27,6% респондентов предпочли бы освоить новую профессию для удаленной работы, 25% участников опроса будут пытаться найти работу с неполной занятостью.



По мнению 77,6% участников исследования, возможность продолжать работу после выхода на пенсию зависит от готовности работодателей трудоустраивать пенсионеров, желание работать решающим фактором считают 11,8%, еще 10,5% уверены в определяющей роли профессиональных навыков.