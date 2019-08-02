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Большинство россиян занимаются поиском работы через знакомых
Сегодня в 12:15 Рынок труда 0 84 Васильева Елена
Больше половины граждан РФ предпочитают заниматься поиском работы через знакомых, а только треть использует для этого интернет-ресурсы. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра НАФИ, имеющихся в распоряжении информагентства ТАСС.
Руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова рассказала ТАСС: «Поиск работы через знакомых сохраняет свою популярность среди россиян. При всех преимуществах данного способа, легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании, необходимо учитывать также и его недостатки - упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы и перестал бы ориентироваться только на советы своих друзей и родственников».
Результаты исследования выявили, что всего 13% граждан за помощью обращаются в организации, с которыми контактировали на предыдущем месте работы. 10% россиян ищут вакансии в печатных изданиях, 9% пользуются услугами бирж труда, а 7% - кадровых агентств. В опросе говорится: «Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%».
Наиболее популярными ресурсами для ищущих работу через интернет стали Avito, «Работа.ру», HeadHunter. Сайтом Avito пользовался каждый третий опрошенный, наиболее часто молодые люди от 18 до 34 лет. HeadHunter предпочли 19% респондентов, то есть каждый пятый, среди них, при этом, наибольшее число квалифицированных специалистов (29%), а также граждан с высшим образованием (24%).
Спиридонова добавила: «Специализированные интернет-сайты по поиску работы предлагают множество вакансий с разнообразным набором трудовых функций и возможностей для самореализации, помогая соискателям быстро и удобно найти приемлемое место работы. В целом цифровые каналы поиска работы укрепляют свои позиции: поиск работы через знакомых, бывших коллег и партнеров может осуществляться посредством социальных сетей и мессенджеров».
Всероссийский опрос НАФИ проводился в июне текущего года. Были опрошены 1,6 тыс. россиян из 150 населенных пунктов в 50 регионах РФ. Возрастная категория - от 18 лет. Величина статистической погрешности - не более 3,4%.
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