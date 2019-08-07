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В начале 2019 года Россия достигла предела трудовых ресурсов
6 августа в 14:53 Рынок труда 0 133 Васильева Елена
Россия достигла пикового показателя численности рабочей силы в I квартале текущего года. Об этом сказано в подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара новом номере аналитического обзора «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития».
В распространенных сегодня материалах сказано: «Можно предположить, что в настоящее время достигнут предел экономической активности для населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста».
В РАНХиГС отмечают, что в I квартале 2019 года значительно ускорились темпы сокращения численности рабочей силы. Она снизилась практически на 0,8 млн до 75 млн человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В материалах говорится: «За весь 2018 гoд данный показатель уменьшился лишь на 0,1 млн человек».
Количество экономически активных россиян (без учета Крыма и Севастополя), пояснили эксперты, вернулось к показателю 2005 года.
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