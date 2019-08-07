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На что работодатели обращают внимание в ходе собеседования
Сегодня в 09:20 Рынок труда 0 108 Васильева Елена
Большинство работодателей в первую очередь обращают внимание на внешний вид, затем не пунктуальность кандидата, а его реальное соответствие заявленным требованиям - на третьем месте. Об этом сказано в проведенном сервисом по поиску работы и сотрудников Работа.ру опросе.
В материалах опроса сказано: «Больше всего работодателей (71%) обращает внимание на внешний вид потенциального работника. Пунктуальность кандидата важна для 67% представителей компаний. Третье место в рейтинге разделили между собой интерес соискателя к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии - по 61% каждый из вариантов».
Работодатели также обращают внимание на поведение соискателя, его воспитание и манеры (57%). Чуть более половины (53%) работодателей в ходе собеседования проверяют резюме кандидата на соответствие его реальным навыкам и опыту. Увлечения соискателей и наличие рекомендаций интересует работодателей меньше всего.
Пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру сообщила о том, что опрос проводился с 15 по 31 июля. В нем приняли участие 509 представителей занимающихся подбором персонала российских компаний.
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