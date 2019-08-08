Минтруд закрепит понятие «временная удаленная работа»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Министерству труда и социальной защиты РФ инициировать внесение законодательных поправок, позволяющих штатно работающим гражданам временно выполнять свои обязанности удаленно. Об этом сегодня написала газета известия, ссылаясь на документ ОНФ.



Издание сообщает, что ОНФ была направлена в Минтруд рекомендация, направленная на регулирование удаленной работы. Организация предложила ввести понятие «временная удаленная работа» в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени»). Авторы инициативы считают, что данные изменения позволят защитить права периодически работающих согласно устной договоренности с руководством, не приезжая в офис, сотрудников. Такой режим работы должен быть урегулирован письменным соглашением сторон, а удаленная организация труда - статьей 312.3 ТК РФ («Особенности организации и охраны труда дистанционных работников»).



«Известия» сообщают, что Минтруд подтвердил получение письма ОНФ и заявляет о своей поддержке «любой полезной инициативы, которая облегчит трудовые отношения».