Идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе будет обсуждаться в сентябре

Инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о введении сокращенной рабочей недели поддержали депутаты от «Единой России». Они готовы приступить к разработке соответствующего законопроекта, обсуждение которого начнется в сентябре. Об этом журналистам сообщил сегодня первый замруководителя фракции Андрей Исаев.



Он сказал: «Депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта. Дискуссия может стартовать уже в сентябре».



Исаев, при этом, отметил важность сохранения прежнего уровня заработной платы при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он сказал: «Сохранить зарплату - это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета». Парламентарий также добавил, что считает данный сценарий «вполне осуществимым».



Депутат заявил, что процесс сокращения рабочей недели должен осуществляться постепенно. Исаев заключил: «Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений».



В понедельник ФНПР распространила заявление, предлагающее рассмотреть инициативу о введении четырехдневной рабочей недели с сохранением прежней оплаты труда на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.