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Идея профсоюзов о четырехдневной рабочей неделе будет обсуждаться в сентябре

13 августа в 16:28 Рынок труда 0 203 Васильева Елена
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Инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о введении сокращенной рабочей недели поддержали депутаты от «Единой России». Они готовы приступить к разработке соответствующего законопроекта, обсуждение которого начнется в сентябре. Об этом журналистам сообщил сегодня первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Он сказал: «Депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта. Дискуссия может стартовать уже в сентябре».

Исаев, при этом, отметил важность сохранения прежнего уровня заработной платы при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он сказал: «Сохранить зарплату - это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета». Парламентарий также добавил, что считает данный сценарий «вполне осуществимым».

Депутат заявил, что процесс сокращения рабочей недели должен осуществляться постепенно. Исаев заключил: «Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений».

В понедельник ФНПР распространила заявление, предлагающее рассмотреть инициативу о введении четырехдневной рабочей недели с сохранением прежней оплаты труда на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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