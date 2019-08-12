Растет число безработных среди граждан предпенсионного возраста

Количество граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных органами службы занятости как безработные, возросло во II квартале текущего года до 122 тысяч человек по сравнению с I кварталом. Об этом сообщила информагентству ТАСС пресс-служба Минтруда.



В пресс-службе сказали: «На 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста».



Согласно данным Роструда, около 113 тысяч россиян предпенсионного возраста официально считались безработными в I квартале 2019 года, то есть рост составил 8,5%.



Однако общее количество безработных, официально зарегистрированных в России, сокращается и составляет, согласно последних данных Минтруда, 724 тысячи человек.



Для граждан предпенсионного возраста максимальная сумма выплат по безработице составляет 11280 рублей. Данное пособие получают 80% безработных, относящихся к данной категории.



В текущем году в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. До 2028 года пенсионный возраст будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В категорию граждан предпенсионного возраста, согласно законодательству, попадают женщины в возрасте 55-60 лет и мужчины от 60 до 65 лет.