Счетная палата: снижение количества работающих граждан приведет к замедлению роста российской экономики

Снижение количества экономически активных граждан в I полугодии текущего года практически на 700 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года будет сдерживать рост экономики страны. Об этом сказано в подготовленном Счетной палатой приложении к аналитической записке «Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе - июне 2019 года».



В ведомстве полагают: «В январе - июне 2019 года продолжилась тенденция к снижению, как численности безработных, так и численности занятых. Снижение численности рабочей силы может стать фактором, ограничивающим экономический рост».



Число занятых в экономике в I полугодии 2019 года, уточняет Счетная палата, составило 71,5 млн человек. Численность безработных в этот же период составила 3,5 млн человек, что на 200 тысяч меньше, чем в I полугодии 2018 года. В ведомстве также отметили, что органами службы занятости были зарегистрированы в качестве безработных около 700 тысяч граждан, 600 тысяч из них получили пособие по безработице.



В Счетной палате заключили: «Уровень безработицы в январе - июне 2019 года составил 4,7%, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России».