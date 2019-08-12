Названы профессии с наиболее высокими зарплатами

По данным на июнь текущего года, уровень средней начисленной зарплаты в нефте- и газодобывающей отраслях составил 172,9 тыс. рублей, а на производстве табачных изделий - 113 тыс. рублей. Это наивысшие показатели, согласно опубликованных на сайте Росстата данных.



По информации ведомства, заработные платы работников сферы добычи сырой нефти и природного газа в июне 2019 года выросли на 13,3% по отношению к маю 2019 года, и на 41,6% по отношению к июню прошлого года. На табачных производствах зарплаты работников увеличились в июне на 3,7% в сравнении с предыдущим месяцем текущего года, и на 0,4% по отношению к июню 2018 года.



Самый низкий уровень среднемесячных начисленных заработных плат отмечен на июнь текущего года в сферах мебельного производства - 26,1 тыс. рублей, текстильного производства - 25,8 тыс. рублей, а также производства одежды - 20,2 тыс. рублей.



Согласно информации Росстата, уровень среднемесячных начисленных зарплат у сотрудников организаций на июнь текущего года составил 49,3 тыс. рублей. Рост составил по отношению к маю текущего года 2,9%, а по отношению к июню прошлого года - 7,7%.