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Практически половина россиян поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Сегодня в 15:14 Рынок труда 0 112 Васильева Елена
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Около 49% граждан выступили в поддержку инициативы о введении в России четырехдневной рабочей недели. Против сокращенной рабочей недели высказались менее трети россиян, 31%. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob и предоставленного в распоряжение ТАСС.

В результатах опроса говорится: «Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% - против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом».

Опрос провели в августе текущего года среди экономически активных граждан старше 18 лет по всей территории РФ. Участие в опросе приняли 1600 человек.

В Superjob отметили, что еще год назад 76% опрошенных граждан, работающих пять дней в неделю, заявили, что могли бы выполнить свою работу и за четыре дня.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду представить позицию относительно перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели. Позиция должна быть выработана ведомством до 30 сентября текущего года.
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