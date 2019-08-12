Практически половина россиян поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Около 49% граждан выступили в поддержку инициативы о введении в России четырехдневной рабочей недели. Против сокращенной рабочей недели высказались менее трети россиян, 31%. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob и предоставленного в распоряжение ТАСС.



В результатах опроса говорится: «Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% - против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом».



Опрос провели в августе текущего года среди экономически активных граждан старше 18 лет по всей территории РФ. Участие в опросе приняли 1600 человек.



В Superjob отметили, что еще год назад 76% опрошенных граждан, работающих пять дней в неделю, заявили, что могли бы выполнить свою работу и за четыре дня.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду представить позицию относительно перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели. Позиция должна быть выработана ведомством до 30 сентября текущего года.