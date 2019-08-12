Медведев: при переходе на четырехдневную рабочую неделю уровень зарплат не должен снижаться

В перспективе в РФ возможен переход к четырехдневной рабочей неделе, однако при этом должен сохраниться уровень заработных плат, как и рост производительности труда. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.



Медведев сказал: «Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе».



Он, при этом, уточнил, что «это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду».



Глава правительства также отметил: «И, абсолютно точно в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя - очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили».