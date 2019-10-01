В Росртруде рассказали о самых высокооплачиваемых профессиональных сферах

В сферах производства, строительства, недвижимости, транспорта и добывающей промышленности наиболее часто встречаются предложение о работе с уровнем ежемесячной оплаты выше 80 тысяч рублей. Такими данными располагает портал Роструда «Работа в России», рассказали в пресс0службе ведомства информагентству ТАСС.



В пресс-службе сообщили: «Среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. рублей в месяц и выше - сферы производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность. На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие».



В Роструде отметили, что предложения о зарплате по некоторым вакансиям составляют 300-400 тысяч рублей. В ведомстве добавили: «Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. рублей, машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. рублей».



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