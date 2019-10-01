Сообщения о новом повышении пенсионного возраста – полный бред

Сообщения о ведущейся правительством РФ подготовке повышения до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и женщин является «полным бредом». Об этом ТАСС заявил источник в правительственном аппарате, комментируя появившуюся в «Независимой газете» публикацию, в которой депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказывает о подготовке данной реформы.



Источник в аппарате кабмина заявил: «Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак».



В публикации, комментарий к которой дали в кабмине, депутат рассказывает об имеющейся у него информации о создании в правительстве соответствующей рабочей группы, которая и будет заниматься подготовкой реформы. Рашкин признал, что документально подтвердить свои слова не может, хотя и получил ее как депутат ГД, однако заверил, что «это один в один, на сто процентов та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы».



Президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионную систему. Законом установлено увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Постепенное повышение началось уже в текущем году, к 2028 году переходный период завершится.