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Сообщения о новом повышении пенсионного возраста – полный бред
Сегодня в 16:20 Рынок труда 0 98 Васильева Елена
Сообщения о ведущейся правительством РФ подготовке повышения до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и женщин является «полным бредом». Об этом ТАСС заявил источник в правительственном аппарате, комментируя появившуюся в «Независимой газете» публикацию, в которой депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказывает о подготовке данной реформы.
Источник в аппарате кабмина заявил: «Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак».
В публикации, комментарий к которой дали в кабмине, депутат рассказывает об имеющейся у него информации о создании в правительстве соответствующей рабочей группы, которая и будет заниматься подготовкой реформы. Рашкин признал, что документально подтвердить свои слова не может, хотя и получил ее как депутат ГД, однако заверил, что «это один в один, на сто процентов та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы».
Президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября 2018 года был подписан закон о внесении изменений в пенсионную систему. Законом установлено увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Постепенное повышение началось уже в текущем году, к 2028 году переходный период завершится.
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