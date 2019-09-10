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Общая безработица в РФ в июне достигла рекордно низкого уровня
9 сентября в 16:53 Рынок труда 1 207 Васильева Елена
Уровень безработицы в июне текущего года достиг минимального с 1991 года уровня и составляет 3,3 млн человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минтруда.
В сообщении сказано: «Так, общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 млн человек».
Ситуация на российском рынке труда в текущем году остается стабильной. В течение I полугодия 2019 года органами службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 885,4 тыс. россиян, что выше аналогичного периода 2018 года на 18,7%.
В ведомстве пояснили: «Увеличение количества безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, во многом связано с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия составляет 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста – 11280 рублей».
Снижение общего уровня безработицы и сохранение текущего уровня зарегистрированной безработицы возможно благодаря наличию достаточного количества вакансий и реализации целого ряда мероприятий в рамках федеральных и национальных проектов.
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