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Подавляющее большинство российских граждан недовольны уровнем зарплаты

10 сентября в 14:06 Рынок труда 0 189 Васильева Елена
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Подавляющее большинство (86%) российских граждан высказывают недовольство уровнем своей заработной платы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» после проведения соответствующего опроса.

В сообщении сказано: «Выяснилось, что подавляющее большинство (86%) наших соотечественников недовольны своей зарплатой. Только 4% ответили положительно. 10-я часть респондентов затруднилась с ответом».

Опрос также выявил готовность 76% россиян работать больше при увеличении зарплаты, только 14% россиян к этому не готовы, а 10% опрошенных затруднились с ответом.

Пресс-служба сервиса уточнила, что опрос проводился среди 16 тысяч граждан в возрасте от 18 лет в период с 27 августа по 6 сентября.
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