Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам снижением заработка

Портал HeadHunter по запросу «Ведомостей» провел массовый опрос российских работодателей об их отношении к сокращению рабочей недели до четырех дней. Результаты исследования показали, что львиная доля опрошенных (76%) выступают против перехода на «четырехдневку». Они руководствуются тем, что сокращение рабочих часов повлечет за собой снижение зарплаты, от чего начнется отток кадров и, как результат, упадет производительность труда. Вдобавок, дабы справиться с поставленными задачами, увеличится количество переработок, которые могут спровоцировать профессиональное «выгорание» сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.



Лишь 10% работодателей заявили, что не видят проблем в четырехдневной рабочей неделе. В то же время 12% респондентов рассматривают возможность перехода на новую рабочую модель в перспективе пары лет, а 8% - в долгосрочной перспективе.



Аналитики указывают на то, что в последние годы в РФ наметилась тенденция сокращения объема работ. На этом фоне работодателям не всегда удается обеспечить полную занятость населения. При реализации сценария с переходом на «четырехдневку» и сокращением заработных плат у граждан появится не только три выходных дня, но и стимул для поиска дополнительного заработка; фактически они будут трудиться всю неделю, что скажется на продуктивности работы в целом.