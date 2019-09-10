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Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам снижением заработка
13 сентября в 16:22 Рынок труда 5 212 Иван Тихонов
Портал HeadHunter по запросу «Ведомостей» провел массовый опрос российских работодателей об их отношении к сокращению рабочей недели до четырех дней. Результаты исследования показали, что львиная доля опрошенных (76%) выступают против перехода на «четырехдневку». Они руководствуются тем, что сокращение рабочих часов повлечет за собой снижение зарплаты, от чего начнется отток кадров и, как результат, упадет производительность труда. Вдобавок, дабы справиться с поставленными задачами, увеличится количество переработок, которые могут спровоцировать профессиональное «выгорание» сотрудников и ухудшение трудовой дисциплины.
Лишь 10% работодателей заявили, что не видят проблем в четырехдневной рабочей неделе. В то же время 12% респондентов рассматривают возможность перехода на новую рабочую модель в перспективе пары лет, а 8% - в долгосрочной перспективе.
Аналитики указывают на то, что в последние годы в РФ наметилась тенденция сокращения объема работ. На этом фоне работодателям не всегда удается обеспечить полную занятость населения. При реализации сценария с переходом на «четырехдневку» и сокращением заработных плат у граждан появится не только три выходных дня, но и стимул для поиска дополнительного заработка; фактически они будут трудиться всю неделю, что скажется на продуктивности работы в целом.
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По Вашему мнению, целесообразно ли переходить к четырехдневной рабочей неделе? К каким последствиям это может привести?
Данная инициатива находится в полнейшем диссонансе с недавним повышением пенсионного возраста. Ведь логически правильно вначале не освобождать всех от 5-го рабочего дня, а отправить на пенсию людей старше 50 лет. В свою очередь, факт повышения пенсионного возраста абсолютно диссанирует с заявленной автоматизацией и цифровизацией технологических процессов, которая, по мнению многих экспертов, в ближайшие 10 лет высвободит до 30 миллионов рабочих мест. Вот такой у нашего правительства «лебедь, рак и щука».
Опять же, если на предприятиях с государственной формой собственности схемы контроля за исполнением данной инициативы более-менее понятны, абсолютно непонятно как государство планирует контролировать выполнение требований о 4-х дневной рабочей неделе в коммерческих структурах.
Очень сомневаюсь, что собственник предприятия согласится платить сотруднику за четыре рабочих дня такой же размер зарплаты как он сейчас платит за пять. Механизмов и дыр в трудовом законодательстве хоть отбавляй. Разговоры о повышении производительности труда - это вообще разговоры не о чем.
Уверен, что реализация абсолютно популистской инициативы о 4-х дневной рабочей неделе нанесет непоправимый вред экономике РФ, приведет к декоординации производственных, организационных и инфраструктурных укладов.
Поэтому, для гармоничного и справедливого развития российского общества необходимо уже сейчас начать формирование современных механизмов перераспределения материальных ресурсов, создаваемых в результате внедрения в технологические процессы автоматизации, роботизации и цифровых технологий.
Важно, чтобы замена человека автоматизированными системами не стала причиной, по которой человек окажется «на обочине», станет не нужной биологической массой. В то же время неадекватная финансовая нагрузка на предприятия, внедрившие в технологический процесс перспективные автоматизированные системы, будет создавать препятствия для цифровизации экономики РФ. Для предупреждений этих угроз необходимы разработки и постепенное законодательное внедрение механизма так называемого безусловного дохода. Внедрение безусловного дохода необходимо начинать с людей предпенсионного возраста, постепенно снижая сам пенсионный возраст до 40 лет. Таким образом наша страна добьется максимального уровня социальной защищенности своих граждан и одновременно займет передовые позиции в области цифровизации экономики.
А когда пенсионный возраст сократится до 40 лет, можно подумать и о сокращении рабочей недели до 2-3 дней.
По Вашему мнению, целесообразно ли переходить к четырехдневной рабочей неделе? К каким последствиям это может привести?
Четырёхдневная рабочая неделя возможна и невозможна… Это реальная противоположность действующих систем управления. Идея, пришедшая в Европу, а теперь и на пороге нашей страны, из Новой Зеландии. Именно там был проведен эксперимент- сокращения рабочей недели на два дня. Провела его небольшая нотариальная контора, другими словами, занимающаяся услугой, а не производством. Это тоже своеобразная особенность, о которой не стоит забывать. Если мы вспомним Генри Форда, то это был одним из первых управленцев, сокративших рабочую неделю с 60 до 40 часов. Но касалось это, заметьте, прежде всего физического монотонного труда…Который негативно сказывался на результативности предприятия Форда. И 40-часовая рабочая неделя, с тех пор, стала стандартом для многих стран. При этом, я бы сказала, не стоит забывать о явных различиях между физическим и умственным трудом. А соответственно и о некорректности сравнения физического и умственного труда… Не буду распространяться на эту тему. Население у нас, в стране просвещенное и каждый понимает это. А если говорить о Китае, где рынок труда переполнен… То это уже иная реальность и необходимость, дающая определенные возможности и решение глобальной проблемы. Поэтому и работают они с 9 ч до 21ч. Еще один аспект- нельзя забывать о положительном эмоциональном фоне, мотивации перед/вовремя трудового процесса , который позволяет повысить продуктивность до 15%. С другой стороны, нельзя забывать о том, что большее количество рабочих часов ведет к большей производительности. Это вовсе не так. Доказательством тому является Южная Корея. Работают много, а отношение ВВП к количеству рабочих часов на человека очень маленькое, это подтверждает Организация экономического сотрудничества и развития. Многое говорит и в пользу уменьшения трудовой недели. Лидирует сегодня -Германия. Так например, среднестатистический немец работает 1362 часа в год. Это значительно меньше остальных тружеников Европы. Если обратиться к статистике, то никакой корреляции между количеством отработанных часов и производительностью каждого часа- нет. Производительность труда в долларах США обусловлена тем или иным состоянием экономики любой анализируемой страны. Я бы отметила например кризис…Это период, когда любая фирма, страна… старается оптимизировать абсолютно всё. Соответственно, производительность может и расти, и падать вместе с количеством рабочего времени на одного человека. А это уже говорит о противоречивости идеи –повышения продуктивности человека при сокращении его рабочего времени. Кроме того, эффективность, производительность, результативность совершенно разные понятия, но все они не всегда могут измеряться и количественно… Разговор на эту тему долгий. И скорее зависит всё и от состояния экономики, и от категории труда, и определенной ситуации внутри и вне компании и т.д… От тех множественных факторов, которых я коснулась лишь слегка в своей попытке выступить экспертом…
По Вашему мнению, целесообразно ли переходить к четырехдневной рабочей неделе? К каким последствиям это может привести?
Переход к 4-дневной рабочей неделе, возможно, станет целесообразным в экономике знаний, где, во-первых, будет обеспечена высокая производительность труда, компенсирующая сокращение отработанного времени, во-вторых, у работников появится в качестве насущной потребность в постоянных вложениях в свои знания и умения (а для этого нужно свободное время).
На сегодня по уровню производительности труда мы отстаем от ведущих экономик минимум вдвое, что касается постоянного повышения квалификации, то им охвачено также примерно в 2-3 раза меньше взрослых работающих, чем, напр., в западноевропейских странах - а зачем этим заниматься в экономике, живущей в основном за счет добычи и продажи природных ресурсов? Для чего в ней новые компетенции?
В свете сказанного это - очередные "хотелки", а скорее - просто стремление отвлечь внимание общества от действительно важных проблем: фальшивых "выборов", полицейщины, снижения уровня жизни населения и отсутствия перспектив у молодежи.
По Вашему мнению, целесообразно ли переходить к четырехдневной рабочей неделе? К каким последствиям это может привести?
В современных условиях переход на четырёхдневную рабочую неделю представляется преждевременным, так как лишь в ограниченном числе отраслей экономики достигнут высокий уровень цифровизации, что должно обеспечить освобождение работников от рутинных операций и создать условия для повышения эффективности и производительности, а также расширение возможностей для творческой активности персонала. Только при увеличении объемов цифровизации и роботизации во всех отраслях экономики можно будет говорить о возможности сокращения или объема рабочих часов или продолжительности рабочей недели. В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю без соблюдения этих условий это может привести лишь к сокращению заработной платы и других выплат, что является лишь безусловным благом лишь для работодателей, а с социально-экономической точки зрения повлечёт рост уровня бедности работающего населения и как следствие росту социальной напряжённости в стране.