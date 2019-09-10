|
«Четырехдневку» планируют тестировать на предприятиях, участвующих в нацпроектах
16 сентября в 11:09 Рынок труда 0 959 Васильева Елена
В ближайшие дни состоится совещание Министерстве труда и соцзащиты РФ, в ходе которого будет обсуждаться пилотный проект введения четырехдневной рабочей недели на входящих в нацпроект по повышению производительности труда предприятиях. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова замминистра экономразвития Петра Засельского.
Засельский рассказал, что данный вопрос в рамках нацпроекта пока не прорабатывался, так что конкретные параметры введения сокращенной рабочей недели на данный момент отсутствуют. Замминистра подчеркнул: «На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий».
Как отмечается, в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят, на данный момент, 226 предприятий малого и среднего бизнеса, расположенных в 30 субъектах Федерации.
Федерация независимых профсоюзов России в августе направила в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением уровня заработных плат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал министерству поручение представить свою позицию по данному вопросу до 30 сентября. Глава правительства, при этом, подчеркнул необходимость после перехода не только сохранить уровень заработной платы, но и повышать производительность труда.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, отметил, что переход на «четырехдневку» возможен в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время он, скорее всего, решен не будет.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Цены на нефть взлетели: Саудовская Аравии нарушает мировые поставки после атаки беспилотников16 сентября в 16:37 Финансовые рынки
Положение китайской экономики ухудшается. Это делает торговую сделку более вероятной16 сентября в 14:00 Финансовые рынки
Эксперт: в России еще нет глобальной закредитованности граждан16 сентября в 13:31 Банки и кредитование
Курс доллара снижается16 сентября в 12:52 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6% Греф: нацпроекты не дадут ожидаемых результатов В 2020 году сумма маткапитала будет увеличена до 466,6 тысяч рублей Перспективы "четырехдневки": эксклюзивная статья юриста Владимира Сундакова Голикова: на финансирование детских пособий в 2020 году будет выделено 150 млрд рублей