«Четырехдневку» планируют тестировать на предприятиях, участвующих в нацпроектах

В ближайшие дни состоится совещание Министерстве труда и соцзащиты РФ, в ходе которого будет обсуждаться пилотный проект введения четырехдневной рабочей недели на входящих в нацпроект по повышению производительности труда предприятиях. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова замминистра экономразвития Петра Засельского.



Засельский рассказал, что данный вопрос в рамках нацпроекта пока не прорабатывался, так что конкретные параметры введения сокращенной рабочей недели на данный момент отсутствуют. Замминистра подчеркнул: «На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий».



Как отмечается, в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят, на данный момент, 226 предприятий малого и среднего бизнеса, расположенных в 30 субъектах Федерации.



Федерация независимых профсоюзов России в августе направила в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением уровня заработных плат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал министерству поручение представить свою позицию по данному вопросу до 30 сентября. Глава правительства, при этом, подчеркнул необходимость после перехода не только сохранить уровень заработной платы, но и повышать производительность труда.



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, отметил, что переход на «четырехдневку» возможен в долгосрочной перспективе, однако в ближайшее время он, скорее всего, решен не будет.