Экспертами названы города, из которых уезжает молодежь

Экспертами Финансового университета при правительстве РФ названы лидеры среди российских городов, из которых молодежь готова уезжать в поисках лучшей жизни. Ими стали Омск, Тольятти и Барнаул. Такие данные приведены в результатах исследования миграционных потоков молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в крупных и средних городах. Материалы исследования предоставлены в распоряжение ТАСС.



В исследовании сказано: «Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, - в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве».



Респондентам также задали вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то, когда?». Среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет 67% сообщили, что уезжать не планируют, 33% - считают переезд в другой город возможным, а 29% из них планируют уехать из своего города в ближайшие семь лет.



Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал информагентству ТАСС результаты исследования. Он сказал: «В этом исследовании появилась любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России. Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования. Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни, с другой стороны, хорошее современное разностороннее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких как Омск и Челябинск, на всех желающих не хватает».



Главной проблемой городов из которых хочет уехать молодежь, по его словам, является противоречие между высокими стандартами жизни, заимствованными у более успешных городов, и недостатком высокооплачиваемых квалифицированных рабочих мест, которые сделали бы возможной реализацию этих высоких стандартов.



Зубец добавил: «Что касается городов, из которых молодежь не готова уезжать - это южные города и те места, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия - Москва, Тюмень и Грозный, например. Проблема миграции не так остро стоит для тех городов, где нет слишком высокого расслоения населения по качеству жизни и уровню благополучия и где не столь эффективно работает система подготовки высококвалифицированных кадров».