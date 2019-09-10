Дума приняла в I чтении проект закона об электронных трудовых книжках

На сегодняшнем пленарном заседании Госдумой принят в I чтении законопроект о введении в РФ электронных трудовых книжек. Данный документ в июле был внесен правительством в нижнюю палату парламента.



В электронную книжку, как предполагается, будет вноситься информация о трудовой деятельности россиян: должности, выполняемой работе, увольнении или переводе на другую должность, основаниях для прекращения трудового договора. Работодатели будут ежемесячно передавать эту информацию в Пенсионный фонд России.



Авторы инициативы считают: «Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством».



Закон, в случае принятия, вступит в силу 1 января 2020 года и, по оценкам экспертов, около 60 млн россиян и порядка 8,4 млн хозяйствующих субъектов. Работник соответствующим заявлением может отказаться от электронной трудовой книжки в пользу бумажной. С 2021 года для граждан, впервые вступающие в трудовые отношения, будут вестись исключительно электронные книжки.



Законопроект ранее поддержали в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и профильном комитете.