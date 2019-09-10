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По мнению экспертов, первыми на «четырехдневку» перейдут журналисты, дизайнеры и программисты
18 сентября в 10:38 Рынок труда 0 211 Васильева Елена
Дизайнеры, ИТ-специалисты, журналисты и рабочие на автоматизированных производствах могут первыми переходить на «четырехдневку». Об этом рассказали информагентству ТАСС эксперты в области трудоустройства.
Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова рассказала ТАСС: «К числу профобластей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно смело отнести те, в которых уже сейчас достаточно высокое проникновение автоматизации в рабочие процессы. Это прежде всего некоторые производственные профессии, а также сфера ИТ, интернета и телекоммуникаций».
Она считает, что часть работников административной и финансовой сфер, а также интеллектуального труда, например, сферы искусства, маркетинга и развлечений, могут в перспективе рассчитывать на сокращение рабочей недели. Игнатова сказала: «В них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе за счет дальнейшего проникновения роботизации».
Пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob отмечает, что наибольшая вероятность перехода на «четырехдневку» у специалистов, работающих удаленно, – программистов, дизайнеров и копирайтеров.
В компании сказали: «Работа таких специалистов предполагает конкретное выполнение поставленных задач, поэтому она помимо отсутствия территориальной привязки к рабочему месту, также может не иметь привязки к графику работы. Можно предположить, что именно такие профессии потенциально готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю».
Формат сокращенной рабочей недели менее всего подходит сферам логистики, транспорта, торговли товарами массового потребления, а также строителям и медикам. руководитель службы исследований компании HeadHunter сказала: «В них еще долгое время сохранится посменный формат, обеспечивающий непрерывность рабочих процессов».
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