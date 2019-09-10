В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную рабочую неделю

Заработные платы на предприятиях, имеющих возможность перейти на сокращенную рабочую неделю, не должны снижаться, а рабочие смены – расти. Об этом сказал сегодня информагентству ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.



Он заявил: «Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей. Идти по этому пути – да, наверное, нужно, но очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов».



Отдельные предприятия в некоторых регионах примут участие в апробации четырехдневной рабочей недели. Корж сказал: «Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И, возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта».



Он отметил также, что не должны возрастать и издержки работодателей. Директор департамента рассказал: «Тут нужно очень четко расставить возможные акценты и четко сепарировать по видам деятельности. И сейчас, на самом деле, Трудовой кодекс позволяет сокращать и рабочую неделю, и рабочее время. В кодексе установлены верхние пределы – не более 40 часов, не более пяти дней и так далее».



Зампред Совета министров республики Крым Алла Пашкунова сообщила ТАСС: «Мы наблюдаем за определенными тенденциями по апробации и изучению этого курса в Российской Федерации. Учитывая, что у нас опыт пока не очень большой, мы ни на каких предприятиях такие пилотные проекты не запускали, и пока определенного мнения на этот счет у нас нет».