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Около 52 тысяч россиян могут остаться без работы уже к концу сентября
Сегодня в 12:07 Рынок труда 0 154 Васильева Елена
К концу второго квартала текущего года количество безработных в Российской Федерации может увеличиться на 51,6 тыс. человек. Об этом сказано в обнародованном Росстатом документе, данные из которого приводит газета «Известия».
Наибольшее количество граждан, имеющих шанс остаться без работы, проживают в следующих федеральных округах: Центральном (11,8 тысяч человек), Приволжском (11,3 тысяч), Сибирском (6,8 тысzx) и Южном (6,3 тысяч человек).
Во II квартале текущего года, при этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ожидается снижение уровня сокращений на 5,5 тысяч человек.
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