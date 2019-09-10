Около 52 тысяч россиян могут остаться без работы уже к концу сентября

К концу второго квартала текущего года количество безработных в Российской Федерации может увеличиться на 51,6 тыс. человек. Об этом сказано в обнародованном Росстатом документе, данные из которого приводит газета «Известия».



Наибольшее количество граждан, имеющих шанс остаться без работы, проживают в следующих федеральных округах: Центральном (11,8 тысяч человек), Приволжском (11,3 тысяч), Сибирском (6,8 тысzx) и Южном (6,3 тысяч человек).



Во II квартале текущего года, при этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ожидается снижение уровня сокращений на 5,5 тысяч человек.