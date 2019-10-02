Минтрудом в правительство направлен доклад о перспективах введения в РФ четырехдневной рабочей недели

Министерством труда и социальной защиты России в правительство направлен доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели. Проблема будет представлена на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минтруда.



В сообщении говорится: «Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».



В министерстве заявляют, что рабочая группа по проблематике гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени будет создана в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



В Минтруде сообщили: «При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты. Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции».



В министерстве полагают. Что сокращение рабочего времени, однако, при сохранении уровня заработной платы будет способствовать росту эффективности труда, сохранению здоровья работников, повышению профессиональной трудоспособности, профессиональному и личностному росту, гармоничному совмещению производственных обязанностей и семейной жизни, а также высвобождению времени на, отдых, культуру и спорт.



В Минтруде уточнили, что при взаимном согласии работников и работодателя, по действующему Трудовому кодексу РФ, работникам может устанавливаться гибкий рабочий график. Данная норма предполагает определение начала, общей продолжительности и окончания рабочего времени по соглашению сторон.