|
Минтрудом в правительство направлен доклад о перспективах введения в РФ четырехдневной рабочей недели
1 октября в 13:07 Рынок труда 1 216 Васильева Елена
Министерством труда и социальной защиты России в правительство направлен доклад о перспективах четырехдневной рабочей недели. Проблема будет представлена на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минтруда.
В сообщении говорится: «Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
В министерстве заявляют, что рабочая группа по проблематике гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени будет создана в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В Минтруде сообщили: «При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты. Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции».
В министерстве полагают. Что сокращение рабочего времени, однако, при сохранении уровня заработной платы будет способствовать росту эффективности труда, сохранению здоровья работников, повышению профессиональной трудоспособности, профессиональному и личностному росту, гармоничному совмещению производственных обязанностей и семейной жизни, а также высвобождению времени на, отдых, культуру и спорт.
В Минтруде уточнили, что при взаимном согласии работников и работодателя, по действующему Трудовому кодексу РФ, работникам может устанавливаться гибкий рабочий график. Данная норма предполагает определение начала, общей продолжительности и окончания рабочего времени по соглашению сторон.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Володин: освобождение от НДФЛ полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями средств – самый важный закон, принятый в сентябре1 октября в 16:33 Государство
Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени1 октября в 15:49 Бизнес
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Греф: грядет первая революция госуправления РБК: Система быстрых платежей даст возможность совершать быстрые платежи с использованием биометрии лица Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателями НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторов
Архив статей