Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%

Число официально зарегистрированных в РФ безработных за прошедшую неделю сократилось на 2,5% и составило 662 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минтруда.



В сообщении сказано: «С 25 сентября по 2 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 662,19 тыс. человек».



Количество безработных снизилось в 73 регионах, рост был отмечен только в девяти субъектах Федерации.



В министерстве отметили, что общее число работников, находившихся в простое по инициативе руководства, работавших неполный день или находившихся в вынужденных отпусках, составило 95 812 человек.



Количество заявленных в службу занятости работодателями вакансий составляет 1,72 млн, сообщила пресс-служба министерства.