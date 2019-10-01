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Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%
Сегодня в 13:24 Рынок труда 0 129 Васильева Елена
Число официально зарегистрированных в РФ безработных за прошедшую неделю сократилось на 2,5% и составило 662 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минтруда.
В сообщении сказано: «С 25 сентября по 2 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 662,19 тыс. человек».
Количество безработных снизилось в 73 регионах, рост был отмечен только в девяти субъектах Федерации.
В министерстве отметили, что общее число работников, находившихся в простое по инициативе руководства, работавших неполный день или находившихся в вынужденных отпусках, составило 95 812 человек.
Количество заявленных в службу занятости работодателями вакансий составляет 1,72 млн, сообщила пресс-служба министерства.
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