Опрос: треть российских граждан не пойдут на понижение ожидаемой заработной платы при трудоустройстве

Каждый второй гражданин готов пойти на небольшие уступки по указанному в резюме уровню заработной платы, которую он хотел бы получать на новом месте работы. Однако, треть соискателей не собираются уступать в размере оплаты труда. Об этом сказано в результатах исследования портала по поиску работы Superjob, предоставленного в распоряжение информагентства ТАСС.



В материалах исследования сказано: «На предложение работодателя снизить зарплатные ожидания ответит согласием каждый второй соискатель (51%), в том числе 23% готовы к 5%-ому снижению, каждый пятый согласится зарабатывать на 10% меньше, 4% умерят аппетиты на 15%, по 2% готовы согласиться на снижение в 20 и 25%. Практически каждый третий кандидат (32%) на подобное предложение ответит отказом».



Доля россиян, не готовых к уступкам по уровню ожидаемой заработной платы в ходе собеседования, по данным аналогичного опроса, проведенного в 2016 году, составляла 29%. К текущему году российские граждане стали в данном вопросе менее сговорчивы, их доля возросла до 32%.



Аналитики портала выяснили, что наименее сговорчивыми в вопросах заработной платы являются медсестры (50%), высококвалифицированные рабочие (46%), а также кладовщики (45%), повара (43%) и бухгалтеры (44%).



Опрос поводился с 23 августа по 7 октября. В нем приняли участие 7,6 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.