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Опрос: россияне готовы интенсивнее работать для перехода на четырехдневную рабочую неделю
6 ноября в 12:06 Рынок труда 0 186 Васильева Елена
Инициатива перехода к сокращенной рабочей недели с сохранением заработной платы получила поддержку 69% российских граждан, 19% россиян поддержат переход «в любом случае». Всего 9% граждан выступили против сокращения количества рабочих дней. Об этом сегодня сообщила газета «Известия», ссылаясь на исследование, проведенное компанией по трудоустройству Headhunter. В опросе принимали участие 9,3 тысяч человек.
Согласно данным издания, интенсивнее готовы работать 40% россиян, поддержавших переход на сокращенную рабочую неделю, 30% согласны на увеличение длительности рабочего дня, а 18% выступили за отмену перерыва на обед. Против любых изменений выступили 29% респондентов, и лишь 4% согласны на снижение заработной платы.
Опрос показал, что в качестве дополнительного выходного пятницу выбрали бы 59% респондентов, а 26% высказываются в пользу понедельника. Незначительное количество голосов получил вторник, всего 0,3%, а в среду и четверг отдыхать хотели бы соответственно 14% и 1% респондентов.
За переход к четырехдневке высказались 70% опрошенных и только 30% выступают за сокращение продолжительности рабочего дня при сохранении пятидневной рабочей недели.
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