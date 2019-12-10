Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников

В рамках заседания президиума Совета законодателей РФ глава Минтруда Максим Топилин заявил о планах министерства запустить уже в следующем году систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Платформа, разрабатываемая совместно с Минпросвещения и Минобрнауки, будет базироваться и состыковываться с данными о дипломе, работодателе и уровне зарплаты.



Министр уточнил, что сегодня данные по трудоустройству выпускников аналитики получают в результате опросов образовательных учреждений.



«Мы тогда только увидим не то, что иногда вузы хотят рассказать о своих выпускниках, пропагандируя себя, мы увидим реальную картинку, какое количество людей, из какого вуза, по каким специальностям работают, с какой заработной платой... Это позволит нам гораздо более точно давать сигналы коллегам в образовательных структурах... для того, чтобы корректировать, наверное, в том числе, и цифры приема», - передают слова г-на Топилина РИА Новости.