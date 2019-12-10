|
Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников
16 декабря в 17:21 Рынок труда 0 216 Иван Тихонов
В рамках заседания президиума Совета законодателей РФ глава Минтруда Максим Топилин заявил о планах министерства запустить уже в следующем году систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Платформа, разрабатываемая совместно с Минпросвещения и Минобрнауки, будет базироваться и состыковываться с данными о дипломе, работодателе и уровне зарплаты.
Министр уточнил, что сегодня данные по трудоустройству выпускников аналитики получают в результате опросов образовательных учреждений.
«Мы тогда только увидим не то, что иногда вузы хотят рассказать о своих выпускниках, пропагандируя себя, мы увидим реальную картинку, какое количество людей, из какого вуза, по каким специальностям работают, с какой заработной платой... Это позволит нам гораздо более точно давать сигналы коллегам в образовательных структурах... для того, чтобы корректировать, наверное, в том числе, и цифры приема», - передают слова г-на Топилина РИА Новости.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на продукты из собственного бюджета16 декабря в 16:39 Торговля
На последнем заседании 2019 года регулятор снизил ключевую ставку13 декабря в 16:14 Экономика
Депутаты урегулировали вопрос о брокерской деятельности на финансовом рынке13 декабря в 15:11 Финансовые рынки
С 1 января 2020 года МРОТ повысится на 850 рублей12 декабря в 17:17 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Граждан порадуют новым сервисом электронного договора купли-продажи автомобилей Доллар и евро разошлись по сторонам «Заморозка» накопительной части пенсии продлена еще на год Вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет обсуждаться на совете ЕАЭС Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга»
Архив статей