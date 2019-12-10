|
Аналитики выяснили, в каких сферах деятельности наиболее востребованы предпенсионеры
17 декабря в 17:08 Рынок труда 1 308 Иван Тихонов
Аналитики сервиса по поиску персонала «Работа.ру» обнародовали результаты исследования возможностей трудоустройства предпенсионеров. Как выяснилось, наиболее «радушные» сферы деятельности для людей возраста 55+ - производство и агропромышленность (16.3%), ритейл (14.7%), ресторанная и транспортная отрасли (10.7% и 10% соответственно).
Между тем, не все работодатели готовы брать на работу людей предпенсионного возраста. Так, как показали результаты исследования, страхование, консалтинг, СМИ и издательская деятельность – сферы, в которых предпенсионерам сложнее всего найти работу (0.3% и 0.4%).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В ГД предлагают расселять жителей аварийных домов по ипотеке17 декабря в 16:38 Ипотека
Минтруд планирует в 2020 запустить систему мониторинга трудоустройства выпускников16 декабря в 17:21 Рынок труда
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на продукты из собственного бюджета16 декабря в 16:39 Торговля
На последнем заседании 2019 года регулятор снизил ключевую ставку13 декабря в 16:14 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Доллар и евро разошлись по сторонам Вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет обсуждаться на совете ЕАЭС С 1 января 2020 года МРОТ повысится на 850 рублей Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга» Недвижимость премиум-класса: формула комфортного проживания
Архив статей
По Вашим данным, в каких сферах работодатели охотнее всего предлагают вакансии для предпенсионеров?
Так как мы работаем в основном с иностранными производственными компаниями, которые максимально соблюдают законодательство РФ, а мы с вами знаем, что отказать по возрасту кандидату, работодатель не в праве, то в ходе своей работы мы почти не сталкиваемся с отказом по возрасту. Что важнее, это обладание необходимым набором компетенций, для выполнения тех или иных задач. Например для ИТР, это может быть знание современных стандартов (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и другие), опыт работы по методологиям Kanban. Lean Production, знание иностранных языков, что в основном присуще молодому поколению, только поэтому люди старшего возраста могут испытывать затруднения в трудоустройстве. Если говорить о синих воротниках в производстве, то решающим фактором будет состояние здоровья и возможность выполнять те или иные работы.