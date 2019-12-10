Аналитики выяснили, в каких сферах деятельности наиболее востребованы предпенсионеры

Аналитики сервиса по поиску персонала «Работа.ру» обнародовали результаты исследования возможностей трудоустройства предпенсионеров. Как выяснилось, наиболее «радушные» сферы деятельности для людей возраста 55+ - производство и агропромышленность (16.3%), ритейл (14.7%), ресторанная и транспортная отрасли (10.7% и 10% соответственно).



Между тем, не все работодатели готовы брать на работу людей предпенсионного возраста. Так, как показали результаты исследования, страхование, консалтинг, СМИ и издательская деятельность – сферы, в которых предпенсионерам сложнее всего найти работу (0.3% и 0.4%).