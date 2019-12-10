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Минтруд прогнозирует рост популярности биржи труда у россиян к 2021 году
19 декабря в 17:38 Рынок труда 0 251 Иван Тихонов
Министерство труда обнародовало прогноз по рынку труда на ближайшие три года. По ожиданиям аналитиков, к 2021 году количество зарегистрированных в государственной бирже труда граждан увеличится до 900 тысяч человек, что на 20% больше показателей текущего года. В то же время в министерстве подчеркивают, что фактически число безработных изменится не значительно: просто граждане станут чаще регистрироваться на бирже труда, а не искать работу в интернете, через знакомых и пр.
Согласно прогнозам Минтруда, в ближайшие несколько лет число занятых в экономике граждан вырастет приблизительно на 1%, число работающих пенсионеров – наоборот, сократится на 1%. Количество трудовых мигрантов увеличится на 5%.
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