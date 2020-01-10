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Эксперты определили среднестатистический заработок российских граждан в 2019 году

Сегодня в 15:33 Рынок труда 0 79 Карина Мелова
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Издание «Известия» поделилось итогами исследования аналитического центра «Авито Работа», сотрудники которого изучили рынок труда РФ и выяснили, что в минувшем году средняя заработная плата в стране (почти 37,9 тыс. руб.) увеличилась на 6 % по сравнению с 2018 г.

В частности, было установлено, что наиболее высокие зарплаты (около 49,8 тыс. руб. в месяц) получали лица, занимающиеся строительством. Вторую позицию занимают работники сферы здоровья и красоты, среднестатистический заработок которых равен немногим более 47,7 тыс. руб. Третье место заняла автоиндустрия с показателем 46,2 тыс. руб. в месяц.

Самые низкие позиции в рейтинге были отданы представителям научно-образовательная сферы (26,3 тыс. руб. в месяц), административным работникам (29,6 тыс. руб.), а также бухгалтерам и финансистам (в среднем 29,9 тыс. руб. в месяц). Страховщики потерпели потери: их среднемесячный оклад за год был урезан на 3,1 %. У представителей же домашнего сервиса, а также у государственных служащих и сотрудников некоммерческих организаций средний заработок вырос на 11 %.

Как и прежде, на самые большие зарплаты могут рассчитывать жители столицы (57,5 тыс. руб. в месяц) и Санкт-Петербурга (47,9 тыс. рублей в месяц). Также довольно высоко оплачивается труд в Сибири, на Урале и на юге России.
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