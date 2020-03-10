В Трудовом кодексе может появиться статья о «временной удаленной работе»

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Комиссаров направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предлагает ввести в РФ новый вид занятости – «Временная удаленная работа». Инициатива последовала на фоне пандемии коронавируса.



По информации газеты «Известия», г-н Комиссаров направил законопроект с основными предложениями ОНФ о временной работе на рассмотрение российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



Документ предусматривает введение в Трудовой кодекс РФ статьи «Временная удаленная работа». На практике этот пункт означает заключение дополнительного соглашения к трудовому договору. Более того, при выполнении сотрудником установленной нормы труда удаленно работодатель не сможет снизить ему зарплату.