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Трудовым мигрантам предложат социальную поддержку

Сегодня в 11:48 Рынок труда 0 182 Иван Тихонов
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В МВД рассматривают пути решения миграционной ситуации в краткосрочной и среднесрочной перспективе на фоне форс-мажора из-за пандемии. В частности, ведомство разрабатывает проект создания в России специализированных трудовых бирж для мигрантов. Это поможет решить вопросы миграционной ситуации на фоне распространения коронавируса. Предполагается, что такие биржи будут учитывать как легальных, так и не легальных трудовых мигрантов для установления официального статуса. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата», - пояснил источник.

Паче того, в МВД рассматривают возможность временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты.

«Ну, например, женщин можно направить на работу в домах престарелых или каких-нибудь социальных службах помощи инвалидам. Остальных — на объекты городской инфраструктуры, в ЖКХ, транспорт», — отметил собеседник издания.
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