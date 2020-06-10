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Работающим 1 июля гражданам заплатят в двойном размере – Роструда

Сегодня в 12:44 Рынок труда 0 50 Иван Тихонов
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В Роструда пояснили, как будет оплачиваться работа гражданам, вынужденным работать 1 июля, который объявлен государственным выходным в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Так, работа в этот день будет оплачиваться в двойном размере. В то же время гражданам, которые не выйдут на работу в государственный выходной, зарплата за июль будет насчитана в полном объеме, без снижения суммы за выходной.

В Роструда уточнили, что выходной 1 июля будет оплачиваться по нормам, аналогичным нормам, установленным для праздничных дней, – в повышенном размере. При этом за сдельную работу выплачивается дополнительное вознаграждение, если таковое установлено локальными нормативными актами.

Вдобавок, по желанию сотрудника за работу 1 июля ему может быть предоставлен отгул, но при этом без повышения оплаты труда за работу в день голосования. 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, а значит, отпуск на этот день не продлевается.
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