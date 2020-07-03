«Единая Россия» считает необходимым расширить перечень мер поддержки самозанятых

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что его фракция считает необходимым расширить перечень мер поддержки для самозанятых россиян.



«Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке IТ-компаний», — цитирует слова г-на Турчака ТАСС.



Представитель «ЕР» напомним, что с 1 июля у регионов появилось право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых. Более того, государство, по его словам, не оставило эту категорию граждан один на один с пандемией коронавируса. Наоборот, те, кто вышел из тени, смогли в полном размере вернуть уплаченные в прошлом году налоги, а тем, кто с 1 июня официально зарегистрировался самозанятым, был начислен налоговый капитал (бонус в размере 12 130 рублей на платежи в текущем году).



Помимо этого, г-н Турчак добавил, что отдельные банки готовы предоставлять самозанятым кредитные продукты для развития своего дела.