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«Единая Россия» считает необходимым расширить перечень мер поддержки самозанятых

Сегодня в 15:55 Рынок труда 0 139 Иван Тихонов
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Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что его фракция считает необходимым расширить перечень мер поддержки для самозанятых россиян.

«Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно президентом дан целый ряд поручений по поддержке IТ-компаний», — цитирует слова г-на Турчака ТАСС.

Представитель «ЕР» напомним, что с 1 июля у регионов появилось право устанавливать специальный налоговый режим для самозанятых. Более того, государство, по его словам, не оставило эту категорию граждан один на один с пандемией коронавируса. Наоборот, те, кто вышел из тени, смогли в полном размере вернуть уплаченные в прошлом году налоги, а тем, кто с 1 июня официально зарегистрировался самозанятым, был начислен налоговый капитал (бонус в размере 12 130 рублей на платежи в текущем году).

Помимо этого, г-н Турчак добавил, что отдельные банки готовы предоставлять самозанятым кредитные продукты для развития своего дела.
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