|
ВШЭ прогнозирует рост числа граждан, работающих не по специальности, на фоне коронавируса
21 июля в 11:48 Рынок труда 1 524 Иван Тихонов
Высшая школа экономики (ВШЭ) обнародовала результаты исследования тенденций на рынке труда во время пандемии, основываясь на данных Росстата. Как следует из документа, треть выпускников, окончивших вузы в 2016-2019 годах, не работают по специальности. Текущая ситуация и кризис, связанный с пандемией коронавируса, могут увеличить этот показатель на 10%.
Ранее Росстата провел «Обследование рабочей силы» и констатировал, что профессия 69% выпускников вузов 2016-2018 гг. так или иначе связана с полученным образованием; у 31% выпускников профессия скорее не связана с образованием либо же произошла смена сферы деятельности.
При этом трудоустройство по специальности в медицинских отраслях достигает 97% (среди выпускников 2016–2018 гг.), в области образования и педагогических наук — 80%, искусства и культуры — 79.6%. Реже всех по специальности трудятся те, кто недавно получил документ о высшем образовании в области сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%), передают данные исследования «Известия».
Тем временем, согласно статистическим данным, в среднем выпускники, работающие по специальности, зарабатывают на 12% больше однокурсников, ушедших в другие сферы. Эксперты связывают переход в другие отрасли, не связанные с полученным образованием, несоответствием требованиям рынка образовательных программ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Путешествуй по России – получай за это кэшбэкСегодня в 13:14 Туризм
Союз потребителей РФ предлагает ввести новый ГОСТ для застройщиковСегодня в 12:25 Жилая недвижимость
Ситуация с распространением коронавируса в России на 22 июляСегодня в 11:55 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в РФ превысило 12 тысяч Минстрой намерен сделать жилье доступным для россиян Минтруд выступил с новой инициативой о возмещении потерянного инфестходоха граждан при смене пенсионного фонда Динамика распространения коронавируса в России: данные на 16 июля На экваторе лета курсы доллара и евро устремились вверх
По Вашим данным, какое количество соискателей на данный момент ищут работу не по специальности? Как изменился этот показатель в период пандемии коронавируса?
Работа не по специальности привычная практика в России.
При этом надо учитывать, что на образование обращают внимание в первую очередь при найме выпускников и молодых специалистов.
На вакансии руководителей среднего и высшего звена важнее последний релевантный опыт работы. То есть в идеале - совпадении функции и отрасли.
Коммерческого директора в ритейле с большей вероятностью будут привлекать с должности коммерческого директора из другого ритейлера.
И неважно какое у него образование. Важнее достигнутые результаты на предыдущем месте работы.
На профильное образование делается акцент при найме узких специалистов - медицина, химия, нефтегазовая отрасль. Технолог тоже должен иметь специализированное образование.
Но и просто образования и диплома недостаточно.
Работодатели считают что лучшее обучение можно получить работая в сильной компании, чем на студенческой скамье.