ВШЭ прогнозирует рост числа граждан, работающих не по специальности, на фоне коронавируса

Высшая школа экономики (ВШЭ) обнародовала результаты исследования тенденций на рынке труда во время пандемии, основываясь на данных Росстата. Как следует из документа, треть выпускников, окончивших вузы в 2016-2019 годах, не работают по специальности. Текущая ситуация и кризис, связанный с пандемией коронавируса, могут увеличить этот показатель на 10%.



Ранее Росстата провел «Обследование рабочей силы» и констатировал, что профессия 69% выпускников вузов 2016-2018 гг. так или иначе связана с полученным образованием; у 31% выпускников профессия скорее не связана с образованием либо же произошла смена сферы деятельности.



При этом трудоустройство по специальности в медицинских отраслях достигает 97% (среди выпускников 2016–2018 гг.), в области образования и педагогических наук — 80%, искусства и культуры — 79.6%. Реже всех по специальности трудятся те, кто недавно получил документ о высшем образовании в области сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%), передают данные исследования «Известия».



Тем временем, согласно статистическим данным, в среднем выпускники, работающие по специальности, зарабатывают на 12% больше однокурсников, ушедших в другие сферы. Эксперты связывают переход в другие отрасли, не связанные с полученным образованием, несоответствием требованиям рынка образовательных программ.