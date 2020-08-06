+1: у экономически активных россиян старше 40 лет будет дополнительный выходной

11 августа вступят в силу нормы закона о предоставлении работающим гражданам старше 40 лет дополнительного выходного. Речь идет о получении оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. Выходной можно будет брать один раз в год, при этом за работником будет сохраняться средний заработок.



После прохождения диспансеризации работникам необходимо предоставить работодателю справку из медицинской организации, которая подтверждает прохождение обследования.



Напомним, закон о предоставлении дополнительного выходного дня на прохождение диспансеризации для экономически активных граждан старше 40 лет президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля текущего года. Инициатива поступила от Минтруда еще в июле 2019 года.