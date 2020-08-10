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Мишустин анонсировал выделение средств на переобучение потерявших работу граждан

19 августа в 16:57 Рынок труда 0 135 Иван Тихонов
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Правительство РФ намерено поддержать граждан, которые потеряли рабочие места вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Средства в размере порядка 3 млрд рублей будут направлены на переобучение людей, потерявших работу в период пандемии.

«Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти 3 млрд рублей на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», — сказал глава кабмина, подчеркнув, что правительство продолжит поддерживать таких людей (цитата по "Известиям").
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