Мишустин анонсировал выделение средств на переобучение потерявших работу граждан

Правительство РФ намерено поддержать граждан, которые потеряли рабочие места вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.



Средства в размере порядка 3 млрд рублей будут направлены на переобучение людей, потерявших работу в период пандемии.



«Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти 3 млрд рублей на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», — сказал глава кабмина, подчеркнув, что правительство продолжит поддерживать таких людей (цитата по "Известиям").