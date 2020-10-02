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В РАНХиГС рассказали, работники каких секторов пострадали сильнее всего из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса

2 октября в 11:57 Рынок труда 0 226 Иван Тихонов
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Специалисты Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС расспросили россиян об их материальном положении в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Как показали результаты исследования, 41.2% всех опрошенных работающих граждан заявили об ухудшении своего материального положения. 48.7% сообщили, что не ощутили никаких изменений, а 5.8% признались, что им удалось улучшить свое финансовое положение.

Среди самозанятых на ухудшение материального положения пожаловались 57.3%, а среди работников частных фирм — 47.7%, среди работников госпредприятий — только треть, передают данные опроса «Ведомости».

Результаты опроса также показали, что среди неофициально занятых об ухудшении своего материального положения заявили 58.3% респондентов; в текущем году они оказались и без доходов, и без социальной поддержки. На новую работу в кризисный период перешли 10% респондентов; 5.6% сообщили, что нашли работу хуже предыдущей, а 4.4% смогли устроиться лучше на новом месте.

Помимо этого, аналитики выяснили, что 20.6% самозанятых, 16.3% работников частных компаний и 13.7% сотрудников госпредприятий заявили, что с оптимизмом смотрят в будущее.
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