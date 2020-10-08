Тенденция на оптимизацию: работодатели намерены сокращать штат сотрудников

Каждый пятые работодатель в РФ к концу 2020 года намерен сократить штат сотрудников, выяснили специалисты группы компаний HeadHunter. Как показал опрос (по заказу «Известий»), 47% компаний с начала пандемии уже сократили штат. Причем 68% людей, попавших под оптимизацию, - специалисты.



Между тем, с начала пандемии коронавируса 37% сотрудников компаний затронул процесс снижения зарплаты. 11% работодателей заявили, что сокращение зарплат ожидает их сотрудников в ближайшем будущем.



По словам руководителя пресс-службы компании hh.ru Александра Джабарова, если вторая волна COVID-19 будет такой же жесткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и массовых увольнений вряд ли удастся избежать.



В компании SuperJob рассказали «Известиям», что в октябре показатели по открытым вакансиям пошли вниз.



Согласно статистическим данным Минтруда, в январе текущего года уровень безработицы в РФ по методологии Международной организации труда (МОТ) составлял 4.7%, а количество незанятых 3.5 млн человек. По состоянию на август эти показатели выросли до 6.4% или 4.8 млн человек. По профессиям больше всего среди нетрудоустроенных – граждане, трудящиеся в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, транспортной отрасли, а также не имеющих квалификации.