В РФ нетрудоустроенными остаются 2,6 миллиона человек

Согласно данным, предоставленным заместителем министра труда и социальной защиты РФ Андреем Пудовым, по состоянию на конец января 2021 года в стране насчитывается 2,6 миллиона безработных граждан. Такими сведениями политик поделился в ходе расширенного совещания членов Совета Федерации.



В частности, господин Пудов сообщил следующее: «У нас главная задача (первоочередная) – нормализовать рынок труда до докризисных показателей. Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 миллиона человек, в сентябре, соответственно, 3,7 миллиона человек».



В соответствии со статистикой Росстата, показатель числа нетрудоустроенных россиян за период с января по ноябрь 2020 года был равен 4,6 млн. При этом общее количество трудовых ресурсов достигало 75,3 миллиона человек, из них были задействованы в экономике 70,7 миллиона граждан.

По материалам ТАСС