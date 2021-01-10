Уровень безработицы в России постепенно снижается

В понедельник, 25 января, в ходе встречи со студентами высших учебных заведений, приуроченной ко Дню российского студенчества, глава государства Владимир Путин отметил позитивную динамику сокращения доли нетрудоустроенных граждан. Нынешний уровень безработицы, по словам президента, равен 5,9 %, однако обстановка на рынке труда все еще накаленная.



В частности, г-н Путин описал картину следующим образом: «Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она еще остается, на мой взгляд, напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7 до 6,6 %, по-моему, сейчас уже где-то 5,9 %. То есть снижение идет уровня безработицы».



Среди задач правительства политический лидер упомянул возврат к допандемийным показателям безработицы и добавил, что верит в такую возможность (источник: ТАСС).