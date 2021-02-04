Аналитики определили наиболее часто запрашиваемые сервисы в крупных городах России

Результаты выполненного сервисами «СберУслуги» и «СберМаркет» исследования свидетельствуют о том, что у жителей больших населенных пунктов РФ в среднем на делегирование повседневных задач уходит 8 600 руб. в месяц.



Так, аналитики определили, что больше всего потребители готовы платить за услуги по уборке помещений (2 раза в месяц), доставку продуктов (раз в 7–10 дней) и присмотр за детьми (2-3 раза в неделю). Чаще всего к таким услугам прибегают 25–40-летние жители столицы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Подобным образом им удается сохранить почти 30 часов в месяц (ист.: ТАСС).



По мнению операционного директора сервиса «СберУслуги» Марины Александровской, востребованность услуг профессионалов в решении повседневных дел, таких как наведение порядка или репетиторство, среди россиян будет только расти.