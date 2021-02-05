Главная > Рынок труда

Во второй половине января без работы остались более 615 000 российских граждан

4 февраля в 12:31 Рынок труда 0 316 Карина Мелова
1 Изображение

С 11 по 25 января без работы остались более 615 000 российских граждан. Такие данные приведены в пояснительной записке, сопутствующей проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, ориентированных на уменьшение накаленной обстановки на рынке труда.

С документом проекта можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Помимо увольнения 615 тыс. человек 11–25 января, прогнозируется увольнение еще 105 700 граждан. Как указано в документе, 25 января количество нетрудоустроенных граждан, которые стоят на учете в службе занятости, было равно более двух с половиной миллионов человек (ист.: ТАСС).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Регулятор определил регионы с наиболее невыгодными условиями ипотеки

Сегодня в 12:36 Ипотека

Центробанк взял курс на сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 %

4 февраля в 15:44 Ипотека

Промышленные металлы снова в цене

4 февраля в 14:54 Финансы

Эпидемическая обстановка в РФ 4 февраля

4 февраля в 13:15 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ситуация с Covid-19 в РФ сегодня Стала известна тема телефонной беседы президентов России и Америки ТПП не поддерживает требование ИП уравнять их условия налогообложения с самозанятыми Курс иностранных валют снижается Наименьшее с 28 октября число инфицированных коронавирусом в стране

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Top.Mail.Ru