Во второй половине января без работы остались более 615 000 российских граждан

С 11 по 25 января без работы остались более 615 000 российских граждан. Такие данные приведены в пояснительной записке, сопутствующей проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, ориентированных на уменьшение накаленной обстановки на рынке труда.



С документом проекта можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Помимо увольнения 615 тыс. человек 11–25 января, прогнозируется увольнение еще 105 700 граждан. Как указано в документе, 25 января количество нетрудоустроенных граждан, которые стоят на учете в службе занятости, было равно более двух с половиной миллионов человек (ист.: ТАСС).