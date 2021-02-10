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Количество нетрудоустроенных россиян постепенно уменьшается
18 февраля в 11:55 Рынок труда 1 262 Карина Мелова
Известно, что последствием ограничений, связанных с пандемией коронавируса в мире в целом и в России в отдельности, стало ухудшение обстановки на рынке труда.
Однако на данном этапе, по мнению главы российского государства, количество нетрудоустроенных граждан сокращается, при этом темп снижения уровня безработицы более быстрый, чем ожидалось. Такое видение ситуации представил руководителям думских фракций Владимир Путин в ходе заседания 17 февраля (ист.: ТАСС).
«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз», – заявил президент и акцентировал внимание на необходимости непрерывной работы в указанном направлении.
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В год, когда играют тренды, а не события, прогнозировать будущее рынка труда гораздо легче. Рынок труда в любом случае будет восстанавливаться: или медленно и упорно (при продолжении пандемии), с ярко выраженными сезонными всплесками (адаптационный тип), или взрывным ростом (при окончании пандемии) с яркими пиками в течении года (похожими внешне на кардиограмму). Ясно только одно: удаленка не продлится вечно, а хороших сотрудников, нужно искать уже сейчас. Потому, что когда начнется настоящая гонка, придется значительно постараться, чтобы найти действительно стоящих.