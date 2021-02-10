Количество нетрудоустроенных россиян постепенно уменьшается

Известно, что последствием ограничений, связанных с пандемией коронавируса в мире в целом и в России в отдельности, стало ухудшение обстановки на рынке труда.



Однако на данном этапе, по мнению главы российского государства, количество нетрудоустроенных граждан сокращается, при этом темп снижения уровня безработицы более быстрый, чем ожидалось. Такое видение ситуации представил руководителям думских фракций Владимир Путин в ходе заседания 17 февраля (ист.: ТАСС).



«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть. Мы это видим, фиксируем, я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень. Но в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз», – заявил президент и акцентировал внимание на необходимости непрерывной работы в указанном направлении.